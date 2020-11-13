فريق طبي سعودي ينقذ حياة تشادية في جازان

استطاع فريق طبي في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية إنقاذ حياة سيدة تشادية في الخمسين من عمرها، خلال زيارتها لأبنائها المبتعثين في الجامعات السعودية. وقد تم إجراء عملية لإزالة ورم كبير مجاور لقلبها.

في التفاصيل، قال الأستاذ المساعد بقسم الجراحة بجامعة جازان ورئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، الدكتور وسيم بريك، لـ"العربية.نت": "قمنا بإجراء عملية نوعية لمريضة من دولة تشاد تبلغ 50 عاماً، عبارة عن إزالة ورم من داخل الأذين الأيمن بالقلب"، لافتاً إلى أن "هذا الورم يعتبر كبيراً جداً في حجمه بالمقياس الطبي، حيث يبلغ طوله وعرضه 10 سم".

وأضاف بريك أن "هذه العملية تأتي بجهود حثيثة من صحة جازان في توفير جميع الخدمات الصحية لأبناء المنطقة، حيث أجريت في مستشفى الأمير محمد بن ناصر أكثر من 1800 عملية تدخل للقلب ما بين قسطرة قلبية وقلب مفتوح لجميع الفئات ومنهم كبار وأطفال".

من جهته، ذكر ابن المريضة عباس مصطفى، وهو أحد أبنائها المبتعثين في السعودية: "نحن طلاب مبتعثون كطلاب منحة من دولة تشاد من ثلاث سنوات".

كما تابع مصطفى: "طلبنا زيارة عائلية لوالدتنا، ووصلت قبل أسبوعين. وأثناء زيارتها تعرضت لوعكة صحية، وعلى ضوئها أدخلت مستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث شخص الفريق الطبي حالتها وأجرى لها العملية بشكل عاجل، واستخرج ورما من داخل قلبها"، مؤكداً: "هي في صحة جيدة حالياً".