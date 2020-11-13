أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و454 حالة شفاء.

وسجلت الرياض 59 إصابة جديدة، والمدينة المنورة 56، ومكة المكرمة 56، وجدة 26.

كما أعلنت عن وفاة 20 حالة، ليبلغ إجمالي الوفيات بالمملكة 5625.

وبلغ إجمالي الحالات 352601، تعافى منها 339568، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 7408.

كما أن إجمالي الحالات الحرجة 804.

هذا وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائما خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.