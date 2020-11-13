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50 سعودياً وسعودية يقدمون الخدمة الطبية للمعتمرين

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50 سعودياً وسعودية يقدمون الخدمة الطبية للمعتمرين

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العربية.نت – حامد القرشي

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يتسابق متطوعو الهلال الأحمر السعودي في المسجد الحرام، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للمعتمرين والمصلين.

وأخذ المتطوعون على عاتقهم خدمة زوار بيت الله الحرام، و العمل على راحتهم، وتقديم كل ما يحتاجونه طبيا.

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كما يقدم هؤلاء الخدمات الإسعافية الأولية ما قبل المستشفى لضيوف الرحمن، منها حالات الإجهاد والتعب العام، وكذلك الضغط والسكر وغيرها من الإسعافات الأولية.

وقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمشاركة المتطوعين ومتطوعات في خدمة قاصدي بيت الله الحرام في تقديم الخدمات الطبية لهم داخل أروقة المسجد الحرام.

من جانبها، قالت هناء الشمراني، مديرة إدارة التطوع بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة: المتطوعون والمتطوعات هم أطباء وطب طوارئ تتم دعوتهم عن طريق نظام التطوع الإلكتروني.

وأضافت "شارك 50 متطوعا للتطوع بالحرم المكي الشريف لتقديم الحالات الإسعافية، مثل مباشرة حالات ارتفاع وانخفاض الضغط أو السكر، وكذلك ضربات الشمس والإجهاد الحراري والجروح البسيطة، وذلك بالتعاون مع منسوبي الهيئة المتركزين في المسجد الحرام".

وقالت "مواقعنا في الحرم المكي الشريف في توسعة الملك فهد وباب الملك عبدالعزيز وباب أجياد وباب السلام وتوسعة الملك عبدالله، وفريق ⁧‫التطوع شارك بالتغطية الإسعافية وتوعية المصلين بالالتزام بتطبيق الاحترازات الوقائية في ⁧‫الحرم المكي الشريف خلال ⁧‫صلاة الجمعة اليوم".

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