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التحالف: العثور على لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي

التحالف: العثور على لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

تحالف دعم الشرعية في اليمن: تم اكتشاف وإزالة 157 لغماً بحرياً نشرها الحوثيون عشوائياً حتى الآن

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دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، العثور على لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف إنه تم اكتشاف وإزالة 157 لغماً بحرياً نشرها الحوثيون عشوائياً حتى الآن.

كما أضاف أن ميليشيات الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

زورقان مفخخان مسيّران

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، كان صرح الأربعاء، أن قوات التحالف البحرية رصدت، مساء الأربعاء، محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأوضح المالكي أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

إلى ذلك بيّن أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة.

كما شدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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