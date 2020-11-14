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التحالف يدمّر مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي - الصورة الجديدة
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي

التحالف يدمّر مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

ميليشيا الحوثي تطلق المفخخات بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

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فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت فجر السبت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

5 مفخخات أخرى

وكان التحالف قد أعلن الجمعة، اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار "مفخخة"، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن
طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت يوم الخميس، من اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني

وأضاف أن الميليشا مستمرة بأفعالها فيما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية
من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية

كما بين المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أنها تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.

إلى ذلك، أكد على أنه سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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