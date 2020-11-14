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السعودية: نؤيد إجراءات المغرب في الكركرات وندعو لضبط النفس

المغرب السعودية
المغرب السعودية

السعودية: نؤيد إجراءات المغرب في الكركرات وندعو لضبط النفس

دعت وزارة الخارجية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن تأييدها الإجراءات التي اتخذها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية.

وأعربت عن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا.

كما دعت وزارة الخارجية إلى ضبط النفس، وعدم التصعيد امتثالا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في المنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية، بهدف طرد ميليشيات البوليساريو من المنطقة، وأكد الجيش المغربي، أن المعبر القابع جنوب المملكة أصبح مؤمناً بالكامل.

كما أوضح الجيش أن عملية التأمين نجحت بفضل حزام أمني وضع، ليضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، مؤكداً أنه لا خسائر بشرية وقعت خلال عملية تأمين معبر الكركرات.

في السياق أيضاً، شددت السلطات المغربية على تمسكها بقوة بالحفاظ على وقف النار في الصحراء المغربية.

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