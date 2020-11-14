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السعودية.. 349 إصابة جديدة بكورونا و379 حالة شفاء

من أحد المراكز التجارية في الرياض - فرانس برس

السعودية.. 349 إصابة جديدة بكورونا و379 حالة شفاء

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارةالصحة السعودية، السبت، عن تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا و379 حالة شفاء جديدة.

وسجلت الرياض 62 حالة جديدة، ومكة المكرمة 29، وجدة 28، والمدينة 27، وينبع 23.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 16 حالة، ليبلغ إجمالي الوفيات 5641.

وبلغ إجمالي الحالات في المملكة حتى اليوم، 352950، تعافى منها 339947.

هذا ووصل عدد الحالات النشطة إلى 7362 منها 807 حالات حرجة.

هذا وتشدد الوزارة دوماً، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائما خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.

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