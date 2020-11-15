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الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى

عادل الجبير

الجبير لألمانيا: نمتلك خيارات شراء أسلحة من عدة دول أخرى

أعرب عن اعتقاده بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن "غير منطقية"

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، حظر تصدير الأسلحة، الذي تفرضه ألمانيا على السعودية بسبب حرب اليمن، مؤكداً أن الرياض تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى.

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وأعرب الجبير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، عن اعتقاده "بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن، غير منطقية".

وأوضح أن "الحرب في اليمن حرب مشروعة أُجبرنا على خوضها"، مضيفا أن السعودية يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول وهي تفعل ذلك.

وكان طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، قد اتفقا في معاهدة الائتلاف في مارس 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.

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