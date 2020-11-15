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إصابات كورونا تتراجع بالسعودية لأدنى مستوى لها منذ 7 أشهر

A poster showing healthy procedures to help curb the spread of the coronavirus, hangs at a barber shop window in Jeddah, Saudi Arabia. (AFP)
ملصق يدعو للبس الكمامات واحترام التباعد في أحد المحلات في سوق جدة (أرشيفية)
فيروس كورونا

إصابات كورونا تتراجع بالسعودية لأدنى مستوى لها منذ 7 أشهر

ارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 353255 حالة، منها 7294 حالة نشطة، بينها 810 حالات تتلقى العلاج في العناية المركزة

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دبي – العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و16 حالة وفاة و357 حالة شفاء.

يذكر أن عدد الإصابات اليومية المسجلة في السعودية تراجع اليوم إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر. واعتبرت وزراة الصحة السعودية أن وضع إصابات كورونا في المملكة يشهد حالة استقرار. أما عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا فارتفع بـ 7.3% خلال أسبوعين.

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وبذلك يرتفع عدد حالات التعافي من كورونا في السعودية إلى 340,304 حالات، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5657.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 353255 حالة، منها 7294 حالة نشطة، بينها 810 حالات تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية 8.8 مليون فحص. وأكدت الوزراة أن "95% من نتائج مسحة كورونا تظهر خلال نفس اليوم (في غضون 24 ساعة)، ونسبة محدودة تتجاوز هذا الوقت لغرض الجودة والتأكد من أنها تمت بالشكل السليم".

وتحدثت وزارة الصحة عن "ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية"، مشيرةً إلى أن "جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة".

في هذا السياق، قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنها نفذت أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة، وأنشأت 17 ألف غرفة عزل داخل 9 آلاف عقار، إضافة لفك تكدس 81 ألف عامل داخل سكن العمالة. وشددت الوزارة على أن "صاحب العقار هو المسؤول عن مخالفات سكن العمالة".

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