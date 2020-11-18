بعد بوادر وفاة دماغية.. فتى سعودي يعود للحياة

أنقذ فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وعضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، حياة مصاب يبلغ من العمر 14 عاماً من الوفاة الدماغية.

في التفاصيل، كشف استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، قائد الفريق الطبي الدكتور زهير هوساوي، أن المريض أحضر إلى قسم الطوارئ والحوادث وهو يعاني من إصابة مباشرة في الدماغ وفقدان كامل للوعي إثر حادث مروري، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود نزيف سطحي مع ضغط على جذع الدماغ، وبوادر وفاة دماغية، إثر ذلك تم تجهيزه في قسم الطوارئ ونقله إلى غرفة العمليات خلال 15 دقيقة.

وأضاف: أجريت العملية بمشاركة الفريق الطبي، وتمت إزالة النزيف عن طريق المايكرسكوب الجراحي، مع المحافظة على أنسجة الدماغ بتقنية التبريد الدماغي خلال العملية التي استغرقت ساعتين. وتابع أنه تمت مرافقة المريض في العناية المركزة مدة 24 ساعة، وبعد إجراء العملية بـ3 أيام خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة.