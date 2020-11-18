تتضمن 400 حافلة.. 3 مليارات ريال لمشاريع النقل العام بمكة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن مشروع النقل العام في مكة المكرمة، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 3 مليارات و515 مليون ريال، متضمناً 400 حافلة، ما بين 160 حافلة مفصلية، ‏و240 حافلة عادية، بالإضافة إلى 4 محطات رئيسية و450 موقفا للحافلات و12 مساراً.

وكشفت الأمانة عبر حسابها الرسمي، أمس، عن 7 محطات للخطوط المحلية المخصصة للحافلات العادية، و103 محطات للتوقف فيها، بينما خصص 5 خطوط سريعة للحافلات المفصلية، وبلغ عدد محطاتها 347، ويأتي الهدف من مشروع النقل العام لتوفير شبكة نقل عام آمنة ومستدامة تركز على تلبية احتياجات السكان والزوار من المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.





واشتملت عناصر المشروع على المحطات المركزية التي بلغت نسب إنجازها 5%، ومسارات ومحطات توقف الحافلات وبلغت نسب إنجازها 29%، وكذلك مقر مبيت الحافلات والتي بلغت نسب إنجازها 40%، فيما بلغت نسبة الحافلات المتوفرة 80% بينما بلغت النسبة الإجمالية لإنجاز المشروع 29%، ليغطي أكثر من 564 كلم داخل أحياء وطرقات مكة المكرمة الرئيسية.





ويتميز المشروع بالعديد من الأنظمة التقنية التي تم توظيفها لخدمة المشروع والتي تتمثل في الإعلان الصوتي، والعد الآلي للركاب، والمراقبة الأمنية بالكاميرات، والشاشات الإلكترونية لتوضيح الوجهة المراد الوصول إليها، وكذلك أنظمة الدفع الذكية، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتتبع الحافلات والمسارات ومراقبتها، علاوة على نظامي تخطيط الرحلات، ومعلومات الركاب اللحظي.