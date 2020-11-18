سعودي اختير للترحيب بوفد اليابان في G20: هكذا تعلمت اللغة

اختارت السفارة السعودية باليابان الشاب أحمد السليم، للترحيب بالوفد الياباني المشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية.

وقال أحمد السليم في حديث إلى "العربية.نت"، إنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن سكان المنطقة الشرقية، وبدأ الاهتمام باللغة اليابانية منذ عام ٢٠١٣، وتحديداً بسبب المسلسل الكرتوني "المحقق كونان" والحوارات التي كانت تكتب باللغة اليابانية، والمفردات.

كما أضاف: "بدأت التعليم الذاتي بتعليم نفسي الكلمات والحروف والمفردات، حتى استطعت أن أتقن اللغة من خلال استخدام منصات التواصل في تعليم اللغة اليابانية، والإجابة عن أسئلة المهتمين بها".

وتابع: "منذ ٢٠١٨ أصبحت مهتماً بمتابعة الحسابات اليابانية، كالجهات المسؤولة وحسابات المبتعثين، وثقافة اليابان بشكل عام، وبفضل ذلك قامت السفارة السعودية باليابان بعمل بحث عن شخص يقوم بالترحيب بالوفد الياباني، ويكون من داخل السعودية فوقع الاختيار عليّ".

هذا وقد نشرت سفارة المملكة في العاصمة اليابانية طوكيو، مقطعًا مصورا، للشاب السعودي أحمد السليم، يرحب فيه بالوفد الياباني المشارك في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة.

وأشار السليم في كلمته إلى عمق ومتانة العلاقات السعودية - اليابانية التاريخية، ومرور 65 عامًا من الصداقة بين البلدين.

وتستضيف السعودية قمة مجموعة العشرين (G20) هذا العام، افتراضيًا، يومي السبت والأحد المقبلين (21- 22) نوفمبر 2020.