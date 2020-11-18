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هذا ما قاله مصور صحراء السعودية البيضاء الذي أدهش العالم

هذا ما قاله مصور صحراء السعودية البيضاء الذي أدهش العالم

وسائل إعلام أجنبية تناقلت مقطع فيديو لمجموعة من الإبل "مجاهيم" سوداء ترعى في صحراء حائل شمال السعودية

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العربية.نت – إبراهيم الحسين

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تداولت وسائل إعلام أجنبية مقطع فيديو لمجموعة من الإبل "مجاهيم" سوداء ترعى في صحراء حائل شمال السعودية، في الوقت الذي غطت فيه الثلوج الرمال، في مشهد خلاب ومهيب حقق مشاهدات عالية على مستوى عالمي.

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صاحب المقطع عبدالرحمن آل علي تحدث إلى "العربية.نت" عن كواليس تصوير هذا الفيديو وقال: "أنا مطارد لحالات الطقس الملفتة، وواجهت لقطة سينمائية لم أتخيلها حين كنت في الصحراء أتجول، رغم صعوبة الأجواء، وكانت درجة الحرارة قرابة 9 درجات والثلوج، تهطل على المنطقة في تمام الساعة الـ 3 ظهراً، فشاهدت مجموعة من المجاهيم تبحث عن المرعى تابعة لصديقي حميدان السويدي، فحاولت توثيق اللحظة بهاتفي المتنقل، وكانت ألوان الإبل بارزة واختلط لون الرمال ببياض الثلج حتى نتج هذا الفيديو اللافت.

وأضاف عبدالرحمن: "العديد من الجهات الإعلامية الدولية تواصلت معي لاستخدام الفيديو، وتلقيت عرضاً من إحدى المواقع بشراء هذا المقطع وتسويقه على مدى واسع بمبلغ رمزي ووافق على ذلك".


إلى ذلك كشف آل علي، أن هدفه من نقل هذا الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو إبراز الثقافة السعودية للعالم والأجواء الخلابة التي تحظى بها منطقة حائل خلال هذه الفترة، ويسعى إلى إيصال العبارات عن طريق الفيديوهات بلغات مختلفة، حيث تناقلت الفيديو وكالات إعلام واسعة الانتشار.

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