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القوات السعودية تشارك في مناورات "سيف العرب 2020" في مصر

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القوات السعودية تشارك في مناورات "سيف العرب 2020" في مصر

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تشارك القوات المسلحة السعودية في التمرين المشترك (سيف العرب 2020م)، المقام حالياً بقاعدة (محمد نجيب العسكرية) بجمهورية مصر العربية خلال المدة من (02 – 11 / 4 / 1442هـ) بمشاركة الدول الشقيقة (دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية).

ويستمر تنفيذ التمرين (عشرة أيام)، حيث تختتم فعالياته بتاريخ (11 /4/ 1442هـ).

2 صور
2 صور

ويهدف التمرين إلى التدريب على أمن واستقرار وحماية حدود الدول المشاركة، ومكافحة الإرهاب، واكتساب الخبرات، وتطوير التدريب لقواتنا المسلحة، والتدريب ضمن التحالفات العسكرية من خلال التدريب على العمل المشترك، والتدريب على عمليات الحرب غير النظامية، وتدريب القادة والأركان على مهام القيادة والسيطرة.

وتأتي مشاركة القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل المملكة وخارجها، لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.

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