  • مباشر
اللغة

استئناف العمل القنصلي في سفارة السعودية باليمن

مقابلة خاصة | محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن
سفير السعودية باليمن محمد آل جابر
اقتصاد اليمن

استئناف العمل القنصلي في سفارة السعودية باليمن

يأتي القرار كإحدى مبادرات السعودية لدعم اليمنيين من كل المحافظات ومنحهم فرص العمل وزيارة المملكة

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال سفير السعودية باليمن، محمد آل جابر، إنه صدرت توجيهات في السعودية بإعادة العمل القنصلي في سفارة المملكة لدى اليمن والتي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن هذا القرار يأتي كإحدى مبادرات السعودية لدعم ومساندة اليمنيين من كل المحافظات بدون تمييز ومنحهم فرص العمل وزيارة المملكة.

وذكر السفير السعودي أن عدد تأشيرات العمل التي أصدرتها سفارة المملكة في اليمن منذ منتصف عام 2018 وحتى توقف العمل بسبب جائحة كورونا بلغ أكثر من 135 ألف تأشيرة عمل، موضحاً أن ذلك يساعد اليمنيين بالاعتناء بأسرهم في اليمن وتحويل العملة الصعبة لدعم الاقتصاد.

يمنيون ينتظرون في مكتب للصرافة في عدن (أرشيفية)
يمنيون ينتظرون في مكتب للصرافة في عدن (أرشيفية)
مبادرة إنقاذ الاقتصاد.. الطريق إلى السلام في اليمن اليمن اقتصاد اليمن مبادرة إنقاذ الاقتصاد.. الطريق إلى السلام في اليمن

يذكر أن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" يستمر في تنسيق التعاون بين الجهات السعودية واليمنية لدعم شتى المجالات الحيوية والأساسية والخدمية في اليمن. كما يستمر بتقديم المبادرات والبرامج التنموية وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وتشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الداعمة لقطاع النقل مشروع إعادة تأهيل المطارات والموانئ، ومنها مطارات الغيضة وعدن وسقطرى وموانئ عدن وسقطرى ونشطون والمكلا.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إغاثة عدن (أرشيفية)
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يساهم في إغاثة عدن (أرشيفية)
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر قتلى وجرحى وانهيار عقارات في موجة طقس سيئ بمصر
أوباما باع من أوباما باع من "أرض الميعاد" قيمة 20 مليون دولار بيوم واحد

الأكثر قراءة

سفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أميركي واحد سفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أميركي واحد
السعودية: حماية الأرواح والاقتصاد من كورونا أولويتنا في مجموعة الـ20 السعودية: حماية الأرواح والاقتصاد من كورونا أولويتنا في مجموعة الـ20
التحالف: تدمير درون أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية التحالف: تدمير درون أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
بالصور.. وادٍ سعودي شهير يجمع النخيل والماء بالصور.. وادٍ سعودي شهير يجمع النخيل والماء
القوات السعودية تشارك في مناورات القوات السعودية تشارك في مناورات "سيف العرب 2020" في مصر
قصة الفارسة السعودية الوحيدة في سباق الخالدية قصة الفارسة السعودية الوحيدة في سباق الخالدية

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد