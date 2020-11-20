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السعودية.. 286 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 448 ووفاة 16

كورونا السعودية
أرشيفية
فيروس كورونا

السعودية.. 286 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 448 ووفاة 16

أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي أن المملكة خصصت نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إصابة 286 بفيروس كورونا وشفاء 448 ووفاة 16.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت الخميس، عن تسجيل 319 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و19 حالة وفاة، كما سجلت 441 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 341,956 حالة.

وتحدثت وزارة الصحة عن "ارتباط عدد كبير من الحالات المسجلة في المدينة المنورة بمناسبات مجتمعية وعدم تقيد المجتمع بالبروتوكولات الصحية"، مشيرة إلى أن "جميع الجهات تسهم في فرض الإجراءات اللازمة".

وفي وقت سابق، أكد توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي أن المملكة خصصت نصف مليار دولار لدعم جهود البحث عن لقاح كورونا.

وكان الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد صرح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن "النتائج الحالية عن لقاحات كورونا مشجعة بشكل كبير". وأضاف أن المملكة "ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا، قائلا: "السعودية ستحصل على أفضل لقاح يتم تطويره لكورونا".

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