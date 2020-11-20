  • مباشر
اللغة

الصين: العالم يعلق آمالاً على قمة العشرين بالرياض لهزيمة كورونا

وزير الخارجية الصيني
فيروس كورونا

الصين: العالم يعلق آمالاً على قمة العشرين بالرياض لهزيمة كورونا

وزير خارجية الصين: القمة الاستثنائية التي عُقِدت بمارس الماضي لقادة المجموعة، بطلب من السعودية، عززت ثقة دول العالم في اتجاه مكافحة الجائحة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي زاد يي، إن العالم يعلق آمالاً كبيرة على "مجموعة العشرين"، بقيادة المملكة العربية السعودية، في مواجهة جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن الرياض حققت نتائج إيجابية ملموسة بمجالات اللقاح وسياسات الاقتصاد الكلي، والتعامل مع ديون الدول النامية والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

بوليساريو تشن هجمات جديدة في الصحراء الغربية المغرب العربي بوليساريو تشن هجمات جديدة في الصحراء الغربية

وقال إن القمة الاستثنائية التي عُقِدت في مارس (آذار) الماضي لقادة المجموعة، بطلب من السعودية، عززت ثقة دول العالم في اتجاه مكافحة الجائحة "ما يؤكد صواب ما أشار إليه الرئيس الصيني شي جينبينغ في القمة الاستثنائية، من أن مصالح دول العالم تترابط، والبشرية تشارك في مستقبل واحد".

وأضاف: "الفيروس لا يعرف الحدود، ولا يميز بين الأعراق؛ فلا نستطيع هزيمته إلا بالجهود المتضافرة". وقال الوزير الصيني في حوار أجرته معه "الشرق الأوسط" إن المجتمع الدولي يتابع بكل اهتمام قمة الرياض، آملاً في أن تبعث رسالة إيجابية، وتتوصل إلى رؤية عملية للتعاون الدولي في مواجهة "كورونا"، مع إعادة التفكير المعمق في أوجه القصور التي كشفتها الجائحة بمنظومة الحوكمة العالمية.

ونفى يي اتهام بلاده بعدم الشفافية في موضوع فيروس "كورونا"، منوّهاً بأن البحوث والأدلة أثبتت عكس ذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

رؤساء وشخصيات أميركية هامة قضوا فترات من حياتهم بروسيا رؤساء وشخصيات أميركية هامة قضوا فترات من حياتهم بروسيا
بعيداً عن كورونا.. مدير بعيداً عن كورونا.. مدير "الصحة العالمية" يواجه اتهامات إثيوبية

الأكثر قراءة

سفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أميركي واحد سفيرة السعودية بواشنطن: علاقتنا أعمق بكثير من رئيس أميركي واحد
التحالف: تدمير درون أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية التحالف: تدمير درون أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
بالصور.. وادٍ سعودي شهير يجمع النخيل والماء بالصور.. وادٍ سعودي شهير يجمع النخيل والماء
القوات السعودية تشارك في مناورات القوات السعودية تشارك في مناورات "سيف العرب 2020" في مصر
السعودية.. إصابة319 بكورونا وشفاء 441ووفاة 19 السعودية.. إصابة319 بكورونا وشفاء 441ووفاة 19
قصة الفارسة السعودية الوحيدة في سباق الخالدية قصة الفارسة السعودية الوحيدة في سباق الخالدية

قبل أن تذهب

البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا
البقاء للأرشق.. طراز بوينغ المنكوب يحلق مجددا

اكتشف المزيد