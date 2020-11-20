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السعودية تتطلع لتوافق دولي حول القضايا المطروحة بقمة الـ20

مجموعة العشرين شعار السعودية
شعار رئاسة السعودية لمجموعة العشرين
مجموعة العشرين

السعودية تتطلع لتوافق دولي حول القضايا المطروحة بقمة الـ20

المملكة تستضيف غداً قمة قادة مجموعة العشرين.. وتسعى إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة

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دبي – العربية.نت

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تستضيف السعودية غداً السبت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا المستجد.

وجددت السعودية الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي. وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية.

الملك سلمان يترأس اجتماع لمجموعة العشرين في مارس الماضي
الملك سلمان يترأس اجتماع لمجموعة العشرين في مارس الماضي

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا، التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعدّ قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها الرياض يومي غد وبعد غد السبت والأحد 21 و22 نوفمبر الجار، تاريخية، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

معلم الطريف في السعودية يتزيّن بصور احتفالاً بانعقاد قمة مجموعة العشرية
معلم الطريف في السعودية يتزيّن بصور احتفالاً بانعقاد قمة مجموعة العشرية

ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصادات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى، الذين تمت دعوتهم لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية.

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وسيتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وشهدت العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية اجتماعات وزارية تحضيرية، وأخرى لمجموعات العمل شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

اجتماع انعقد افتراضياً من الرياض في سبتمبر الماضي لوزراء التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين
اجتماع انعقد افتراضياً من الرياض في سبتمبر الماضي لوزراء التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين
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