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ولي العهد السعودي يهاتف رئيس البرازيل حول قمة العشرين

الأمير محمد بن سلمان - رسميا
محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يهاتف رئيس البرازيل حول قمة العشرين

تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، الجمعة، بالرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة، السبت

ويجتمع وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، الجمعة، ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻘﻤﺔ المجموعة التي تبدأ السبت ولمدة يومين. وكذلك يعمل الوزراء على تحضير البيان الختامي للقمة.

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وكان وزراء مالية مجموعة العشرين توصلوا في اجتماعاتهم هذا العام إلى إطار عمل هو الأول من نوعه لتخفيف آثار جائحة كورونا على الدول الأكثر فقراً، عبر إعادة هيكلة ديونها أو تسهيل مدفوعات خدمة هذه الديون لتجنيبها إعلان الإفلاس.

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