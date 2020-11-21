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الجبير: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة

(رويترز)
عادل الجبير
أميركا وبايدن

الجبير: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أكد في حوار مع "سي إن إن" أن السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي

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دبي - قناة العربية

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عبّر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن تطلع بلاده للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة.

الجبير أوضح في مقابلة مع قناة "سي إن إن" CNN الأميركية، أن السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأميركية بغض النظر عن ما إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.

وأضاف الجبير أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاما ثم نائبا للرئيس السابق.

وتوقع الجبير عدم حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية الأميركية.

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وأكد وزير الدولة السعودي أن ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب.

وأشار إلى أن السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم للمنصب وليس قبله.

كما أضاف الجبير أن بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب.

وأضاف أن السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي.

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