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الملك سلمان يبحث هاتفيا مع أردوغان تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة الـ20

- رسمي
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
مجموعة العشرين

الملك سلمان يبحث هاتفيا مع أردوغان تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة الـ20

المملكة العربية السعودية تجدد الترحيب باستضافة قمة مجموعة العشرين

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، مساء الجمعة، برئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال تنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة اليوم وغدا، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت السعودية جددت الترحيب باستضافة أعمال قمة مجموعة العشرين، التي تعقد للمرة الأولى في بلد عربي.

ويضم جدول أعمال القمة عدداً من القضايا، أهمها، الطاقة والمناخ والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والتعليم.

وتتطلع المملكة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة،

وكذا إيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره،

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كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقُبيْل انطلاق أعمال قمة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية أكدت مسودة بيان القمة على الالتزام بتطبيق مدٍ محتمل لمبادرة تخفيف أعباء الديون حتى يونيو 2021.

وبشأن جائحة كورونا، أكدت مسودة البيان الختامي للقمة على أن وباء كورونا أثّر على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات بشكل غير متناسب.

البيان شدد على أن الوقت ما زال مبكراً لمعرفة مدى نجاعة القيود لمحاربة كورونا.

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