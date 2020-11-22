فيصل بن فرحان: بايدن سينتهج سياسة تساعد استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أنه واثق من أن الإدارة الأميركية المقبلة برئاسة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وأضاف في مقابلة افتراضية مع وكالة رويترز على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده إنه واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات ستكون في صالح الاستقرار الإقليمي.

كما اعتبر أن أي مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة المقبلة ستؤدي إلى تعاون قوي.

الحوثي وإيران

إلى ذلك، شدد الأمير فيصل على تاريخ "التعاون الدفاعي القوي" بين البلدين الممتد لخمسة وسبعين عاما، قائلاً إنه يتوقع استمراره. وقال إنه سيكون من المناسب تماما تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

كما أضاف أن الجميع يعلمون أن قدرا كبيرا من أسلحة ميليشيات الحوثي وجزءا كبيرا من أيديولوجيتها يأتي من إيران ولذلك فهي بالتأكيد "منظمة إرهابية مدعومة من الخارج".

وكانت تقارير إعلامية أفادت سابقا بأن الإدارة الأميركية تتجه لتصنيف ميليشيات الحوثي على لائحة الإرهاب.

ولطالما أكدت واشنطن خلال السنوات الماضية على وجود أدلة تؤكد دعم إيران للميليشيات الحوثية بالأسلحة والعتاد.

