أكد وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ، الأحد، أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا، وأن "تعليم الأطفال" كان التحدي الأكبر.

وقال في جلسة نقاشية ضمن فعاليات قمة العشرين للحديث عن التعليم وقت الأزمات "أن مجموعة التعليم في G20 ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث".

كما نقل الوزير السعودية لدول مجموعة العشرين تجربة بلاده في التعليم أثناء أزمة كورونا وقال "قررنا إقفال المدارس في السعودية أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان"، موضحاً "نقلنا التعليم أثناء أزمة كورونا ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية".

التعليم عن بعد

وقال "لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء الجائحةوخلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الالكترونية للتعليم عن بعد"، مشيرا إلى أن هناك مزيد من مشاريع التعلم عن بعد.

موضحاً أن ملايين طالب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الالكتروني لاستمرار التعليم في المملكة.

وتابع "شكل التعليم ومفهومه تغيّر الآن بسبب الجائحة، واقتصاديات التعليم ستتغير أيضا بعد الأزمة".

نصف مليار دولار

يذكر أنه في اللقاء الذي عُقد أمس ضمن القمة التي تترأسها المملكة، قال الملك سلمان إن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.

كما رأى أن هذه الجائحة تعد اختبارا قويا لأنظمتنا الصحية العالمية، وقد أثبتت أن التعاون المشترك هو السبيل لتجاوز الأزمات. واعتبر أنه "ينبغي علينا التركيز على الفئات الأشد عرضة للخطر، حيث إننا لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توفر الدعم اللازم لجميع دول العالم"، قائلاً "لن يسلم البعض حتى يسلم الجميع".

إلى ذلك، شدد على أن العالم يواجه اليوم تحدياً صحياً عالمياً غير مسبوق على الأفراد والمجتمع والاقتصاد.