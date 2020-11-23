الصحة السعودية: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع مجاناً

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أننا نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021.





وقالت إن لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية".

إلى ذلك، تواصل المملكة تسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومية بكوفيد 19، فقد أعلنت اليوم تسجيل 231 إصابة جديدة وتسجيل (445) حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (343,816) حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (231) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (16) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (445) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (343,816) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/mvEY4R6VLt — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 23, 2020

وسجلت الرياض 46 إصابة جديدة، وجدة 18، ومكة المكرمة 18 والدمام 14وينبع 13.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 5796.

هذا وتشدد الوزارة دوماً، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائما خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.

وبلغت الحالات النشطة 5877، منها 765 حالة حرجة.