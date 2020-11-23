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الصحة السعودية: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع مجاناً

لقاح فيروس كورونا - تعبيرية

الصحة السعودية: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع مجاناً

نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أننا نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021.

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وقالت إن لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع في المملكة مجاناً، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية".

إلى ذلك، تواصل المملكة تسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومية بكوفيد 19، فقد أعلنت اليوم تسجيل 231 إصابة جديدة وتسجيل (445) حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (343,816) حالة.

وسجلت الرياض 46 إصابة جديدة، وجدة 18، ومكة المكرمة 18 والدمام 14وينبع 13.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 5796.

هذا وتشدد الوزارة دوماً، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائما خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.

وبلغت الحالات النشطة 5877، منها 765 حالة حرجة.

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