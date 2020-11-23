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سعودي يرصد مجاورة "القمر" على مرتفعات المحفار بتنومة

IMG-20201120-WA0161
IMG-20201120-WA0161

سعودي يرصد مجاورة "القمر" على مرتفعات المحفار بتنومة

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العربية.نت - نادية الفواز

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رصد مصور ضوئي سعودي ليلة اكتمال القمر على مرتفعات المحفار في محافظة تنومة، بمنطقة عسير، في مشاهد جسدت الجمال حين تعانق الألوان والتضاريس شكل القمر الدائري.

وتحدث سعد آل مداوي إلى "العربية.نت"، حين ترقبه اكتمال القمر، وقال "عزمتُ على التقاط القمر في أجمل زواياه التي يمكن أن يظهر بها بشكل مختلف، ليكون قريباً ومجاوراً لأحد المنازل على المرتفعات الجميلة بالمحفار وسط محافظة تنومة".

2 صور
2 صور

كما أضاف: "تمركزت في موقعي منذ وقت مبكر، حتى خطفت مجموعة من الصور حازت على إعجاب الكثير في منصات التواصل الاجتماعية، والتي جسدت الطبيعة الخلابة، وسط تكوينات يصعب تصويرها، فالصور عبارة عن رسائل تعبيرية عن جمال هذه المواقع، والتي يجب أن تصل للعالمية".

وتابع " فالمحفار تعتبر واحدة من أهم وأجمل المواقع السياحية المختلفة، والتي تتمتع بطبيعة سياحية خلابة ومؤثرة، ويتوافد عليها العديد من السائحين وعلماء الطبيعة الدراسين في مجال طبيعة الحياة الصخرية والبرية، نظير ما تتمتع به المنطقة من رياح موسمية تهب على مدينة تنومة، والتي تأتي من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة في فصل الصيف من كل عام، مما تحرص هذه الرياح على اعتدال المناخ وعدم تأثره بأشعة الشمس الحارقة".

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