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الملك سلمان: السعودية سباقة في محاربة التطرف والإرهاب

مجلس الوزراء الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز
مجلس الوزراء الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز
مجموعة العشرين

الملك سلمان: السعودية سباقة في محاربة التطرف والإرهاب

رئيس المجلس الأوروبي يشيد بدور السعودية القيادي في العالم الإسلامي

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الرياض - العربية.نت

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، الحرص على تعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

الأمير محمد بن سلمان: سنستمر في مواجهة أي تطرف السعودية الأمير محمد بن سلمان: سنستمر في مواجهة أي تطرف

وقال في اتصالاً هاتفي اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، "إن السعودية سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين أتباع الأديان، استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع".

بدوره، هنأ رئيس المجلس في بداية الاتصال خادم الحرمين الشريفين على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها المملكة هذا العام.

كما أعرب عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقاً من دورها القيادي في العالم الإسلامي.

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