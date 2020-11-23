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شاهد.. كيف احتفل "جبل طويق" بختام قمة مجموعة العشرين؟

صورة للملك سلمان وولي عهده على جبال طويق
مجموعة العشرين

شاهد.. كيف احتفل "جبل طويق" بختام قمة مجموعة العشرين؟

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العربية.نت – مريم الجابر

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بثت رئاسة مجموعة العشرين مقطع فيديو بعنوان (جبل طويق يحتفي باختتام قمة مجموعة العشرين بنجاح)، وتضمن المقطع الذي لا تتجاوز مدته دقيقة، صورة الملك سلمان وولي العهد وتاريخ السعودية، المتمثل في صلابة تلاحمها، واستعرض شعار القمة وأعلام الدول المشاركة.



في الوقت الذي اختتمت القمة فعالياتها أمس الأحد، ببيان ألقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً فيه أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحولٍ اقتصادي واجتماعي كبير، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030.

وبين ولي العهد أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك.

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