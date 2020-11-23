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هزة أرضية جنوب السعودية.. وهيئة المساحة الجيولوجية توضح

زلزال
زلزال

هزة أرضية جنوب السعودية.. وهيئة المساحة الجيولوجية توضح

هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها

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العربية.نت - نادية الفواز

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رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة 11:53 مساء أمس الأحد، هزة أرضية بقوة 3,19 على مقياس ريختر وعمق 2,45 كيلومتر وتبعد 7 كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان جنوب غربي السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل، في حديث إلى "العربية.نت"، أن سبب هذه الهزة الأرضية يعود إلى اتساع قاع البحر الأحمر من الاتجاه الغربي، الأمر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة، سواء الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

كما طمأن بأن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر، ولم تسجل أي أضرار ناجمة عنها حتى الآن.

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