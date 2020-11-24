تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين، وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونظّمت السعودية، يومي السبت والأحد الماضيين قمة افتراضية لقادة مجموعة العشرين.

وجاء في البيان الختامي للقمة "لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف قادة دول المجموعة في بيانهم "لن ندّخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بكلفة ميسورة".

في سياق آخر، التزم قادة مجموعة العشرين في بيانهم بتطبيق مبادرة لتعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها إلى شهر يونيو 2021.

وستطلب مجموعة العشرين من وزراء ماليتها "درس" هذه المسألة في الربيع المقبل لتحديد ما إذا كان يتوجّب الإقدام على تمديد إضافي لفترة ستة أشهر أخرى، بحسب البيان.

وبعيدًا من الوباء، سلّط البيان الختامي الضوء على مسائل كانت شائكة في السنوات الأخيرة من بينها التجارة والمناخ.

وقد تعهّد القادة في قمة السعودية، بـ"دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي".