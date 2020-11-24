شاهد.. جمال جبال المنجور بعد موجة أمطار شمال السعودية

تركت الأمطار على "جبال المنجور" مشاهد جمالية، جسدتها الطبيعة الخلابة حين تمازجت السحب الركامية مع قمم الجبل الواقع جنوب محافظة الوجه.

المصور الضوئي محمد الشريف عاشق الطبيعة ومتتبع حركة الأمطار وتأثيرها على الطبيعة، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "تمكنت من رصد وتوثيق جمال جبال المنجور شمال غرب السعودية، والتي خلفتها موجة الأمطار التي هطلت على المنطقة، لاسيما أن المنطقة تتميز بصخورها ذات الأشكال الفنية والألوان الفريدة، وتتميز المناطق البرية القريبة من قرية المنجور المعروفة بأرضيتها الرملية، والتي تعتبر مكاناً مميزاً للنزهة".

وتابع قائلا: "حين توافد السحب وعناقها بقمم الجبال بعد هطول الأمطار، والممتدة حتى سواحل البحر الأحمر، منظر لم أشاهده من قبل في المنطقة، فانتهزتُ الفرصة لتوثيق تلك المشاهد".

وأضاف: "أنا عاشق للطبيعة وأهتم بنقل جمال معالم محافظة الوجه، سواء كانت بحرية أو برية إلى العالم، وإلى كل من لا يعرف أو من لم يسمع عن محافظة الوجه، فرسالتي كمصور هي إبراز الجانب الإيجابي والجميل لمنطقة تبوك".