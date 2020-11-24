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"الزبانا" مؤشر الشتاء في السعودية.. هذا ما قاله خبراء الطقس  

السعودية طقس
السعودية طقس

"الزبانا" مؤشر الشتاء في السعودية.. هذا ما قاله خبراء الطقس  

موسم الزبانا يحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء

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العربية.نت - نادية الفواز  

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شرح خبير الطقس السعودي، عبد العزيز الحصيني، تفاصيل دخول طالع "الزبانا" في الطقس، وفي الوقت نفسه توقع وجود حالة ممطرة ذات طابع شتوي وأمطارها ما بين أمطار سيلية رعدية وديمية ونفيض وضباب.

وقال عبر حسابه في تويتر: "اليوم الثلاثاء، الطالع الأخير من الوسم والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف، وهو الزبانا أيامه 13 يوماً وتزداد برودة الطقس ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم مناطق السعودية، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول".

وأضاف: "موسم الزبانا يحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء ويقلل من سقى الرملية، يقولون إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيال شانا، ولكل ماشية هوانا، كناية عن استعداد رب الأسرة للشتاء، وما يترتب عليه من ملابس وغذاء وغيره، وتستمر زيادة الليل، ويوافق دخول الزبانا حالة ممطرة".


من جهته، أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن الاستقرار الجوي العام هو السائد في السعودية، وتابع عبر حسابه في "تويتر"، الثلاثاء: "الحالة المطرية 4 في هذا الموسم، قد تبدأ ضعيفة مساء يوم غد الأربعاء، ويوم الخميس البداية الفعلية لها، وتشير التوقعات المبدئية إلى أن الحالة المطرية 4 قد تؤثر في أجزاءٍ من السعودية لفترة تمتد لأكثر من خمسة أيام".

وعن الوسم ومنازله، قال: "1 العواء (انتهى). 2 السماك (انتهى). 3 الغفر (انتهى أمس). 4 الزبانا (بدأت اليوم)، دخول طالع الزبانا، وهما نجمان نيران شمالي وجنوبي في برج الميزان، والزبانا منزلة يمانية وعدد أيامها 13 يوماً يليها المربعانية في 7 ديسمبر".

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وتابع: "مازلنا في فصل الخريف بقي 13 يوماً على المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقاً لحساب الأنواء)، وبقي على الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء، وفقا للحساب الجغرافي العالمي) وتعامد الشمس على مدار الجدى".

وكما أشار الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، على تويتر، إلى "أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن هنالك حالة مطرية وسمية ومبشرة بحول الله، تبدأ أماراتها من يوم الأربعاء تؤثر على رقعة واسعة من ‎السعودية تبدأ من الجنوبية الغربية ثم الغربية والوسطى والشرقية بتمرحل زحزاح على أجزاء من جازان ‎والباحة ‎وعسير ومكة ‎والمدينة ‎والقصيم ‎والرياض ‎وحائل".

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