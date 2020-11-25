اعتماد "طويق" كأول مركز تدريب برمجة من آبل في الشرق الأوسط

حصلت أكاديمية طويق على اعتماد (Apple Authorized Training Center for Education)، من شركة آبل كأول مركز تدريب تعليمي للبرمجة اعتُمد في الشرق الأوسط، واعتماد أكثر من 10 مدربين من شركة أبل وحصولهم على شهادة: (Apple Certified Trainer for App Development with Swift)، ليسجل هذا الإنجاز الجديد، في إنجازٍ يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التقدم التقني، مواصلة للإنجازات التي حققتها وتحققها المملكة في المجال التقني، ضمن الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الأستاذ فيصل الخميسي في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "حصول أكاديمية طويق السعودية على اعتماد شركة آبل، يعكس ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية ومتقدمة في المجال التقني، ويأتي تتويجًا لجهودها الرامية في تأهيل أجيال المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية، في ظل رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز التي تسعى للوصول إلى هدفها بتأهيل مبرمج من بين كل 100 سعودي في العام 2030".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بأن حصول الأكاديمية على اعتماد شركة أبل، سيُساعد على تطوير الكوادر الوطنية من المدربين السعوديين والسعوديات، باستخدام أفضل وسائل التعليم من مناهج وأدوات، للعمل على بناء قدرات وطنية متميزة وبكفاءة عالية في مجال البرمجة.