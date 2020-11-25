أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف وقوع أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية.

وذكّر التحالف بأن "الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية".

وكانت شركة إدارة السفن "تي. إم. إس. تانكرز" قد أعلنت في وقت سابق عن وقوع أضرار بسيطة في الناقلة "أفراماكس أغراري" بعد تفريغها شحنة بترول في مرفأ الشقيق جنوب غرب السعودية.

وتسبب الاعتداء في ضرر بسيط في السفينة على ارتفاع متر من مستوى المياه.

وأكدت الشركة المشغلة للسفينة، أنها في حالة مستقرة، ولم تحدث أي إصابات أو ينتج تلوث عن الحادث