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السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"

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معلم مادة "الحاسب الآلي" محمد حسان

السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"

معلم مادة "الحاسب الآلي" محمد حسان تعرض لطارئ صحي وطلابه أبلغوا زميله الذي توجه لمنزله فوجده ميتاً

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الدمام - إبراهيم الحسين

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اتصالات متتالية وردت إلى المعلم في مدرسة أهلية بالدمام شرق السعودية، محمد الصفيان، من قبل طلابه صباح اليوم الأربعاء، تفيد بسقوط زميله أمام التلاميذ خلال حصة دراسية عبر منصة "مدرستي".

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وفي التفاصيل، أوضح محمد الصفيان، معلم مادة التربية الإسلامية، في حديث مع "العربية.نت" أنه كان قد أنهى حصته الأولى مع طلابه في المرحلة الثانوية، وبعد دقائق تواصل معه الطلاب ليبلغوه بتعرض معلم مادة "الحاسب الآلي" محمد حسان لطارئ صحي، معربين عن خوفهم من الموقف.

وأضاف الصفيان: "حينها توجهنا إلى منزل حسان القريب من المدرسة، وكسرنا الباب لنعثر عليه متوفياً وأمامه جهازه والسماعات بإذنه. ولا يوجد في منزله أحد من أهله المتواجدين حالياً في مصر، فتم نقله إلى المستشفى حيث تم إبلاغنا بأنها وفاة طبيعية".

وتابع: "تفاجأنا بهذا الخبر الحزين، حيث يعتبر الأستاذ محمد من الأشخاص الحريصين على تقديم المعلومة، وهو محبوب من قبل الطلاب. وله خبرة خمس سنوات في التعليم بالسعودية قادماً من مصر، وهو يبلغ من العمر 35 عاماً".

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