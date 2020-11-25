  • مباشر
اللغة

بادرة وطنية.. عيادة متنقلة تعالج أسنان الأطفال شمال السعودية

IMG-20201124-WA0139
العيادة المتنقلة

بادرة وطنية.. عيادة متنقلة تعالج أسنان الأطفال شمال السعودية

الهدف الأساسي لهذه المبادرة هو تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية، والتي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

في بادرة وطنية قيّمة، بادرت طبيبة أسنان سعودية، بتقديم وتجهيز عيادة متنقلة، بعد أن اعتمدتها‎ صحة الحدود الشمالية، لتجوب الأماكن العامة في ‎محافظة طريف شمال ‎السعودية، وتم تجهيزها طبياً لتستهدف الأطفال وحماية أسنانهم من التسوس.

صاحبة مبادرة العيادة المتنقلة "لا حدود لخدمتكم"، الدكتورة منى الرويلي، والتي عملت 6 سنوات في مهنة طب الأسنان، تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "فكرة استخدام عربة كعيادة أسنان متنقلة، بما يتناسب مع السياسات الخاصة بالسلامة العامة والاحترازات الوقائية المتبعة، قدمتُها كمبادرة وخدمة مجتمعية وطنية، على نفقتي الخاصة للشؤون الصحية، بعد أن رحبوا بالفكرة ودعموها".

وأضافت: "الهدف الأساسي لهذه المبادرة في تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية، والتي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان، كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس، وبطريقة مريحة ومحببة تبعد عن الأطفال رهبة حضورهم إلى المراكز الصحية".

وعن فكرة المبادرة، قالت: "راودتني فكرة تنفيذها في يوم عودة الطبيب من أحد الزيارات الطبية، وقال إنه نحتاج لعيادة مجهزة للاستخدام بشكل أسهل منها، ففكرت باستخدام هذه العربة بشكل عيادة أسنان متنقلة، وقمت بتعديلها بما يحقق سياسات السلامة العامة وبكامل التجهيزات الطبية، بدعم من صحة الحدود الشمالية، وبسبب مواجهتنا لصعوبة الوصول للأطفال كون التعليم "عن بعد" ونظرا لظروف جائحة كورونا قررت أننا نبدأ بتقديم الخدمات الوقائية، منها تطبيق مادة الفلورايد لفعاليتها في المحافظة على الأسنان من التسوس".

وقالت: "في طريف وجدت نفسي كثيراً، بعد العديد من التجارب والأعمال التطوعية، بعد ذلك تم ترشيحي كمشرفة الأسنان في القطاع الصحي بطريف، وخلال هذه الفترة قمت بالعديد من المبادرات، منها مبادرة (واجبنا نرعاك) والتي تقدم الخدمات العلاجية لذوي الإعاقة الحركية الشديدة والمتوسطة، والهدف منها هو تقديم الخدمة للمريض، وهو بوضع نفسي مستقر بعيداً عن الضغط النفسي الناتج عن عملية نقله، ومن ناحية أخرى قمنا أيضا بإطلاق مبادرة لعلاج نزلاء سجون طريف".

2 صور
2 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

النيابة السعودية توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار عشوائياً النيابة السعودية توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار عشوائياً
ظاهرة فلكية يوم الاثنين.. هذه المناطق سترصدها ظاهرة فلكية يوم الاثنين.. هذه المناطق سترصدها
عربات توزع ماء زمزم للطائفين حول الكعبة.. لماذا؟ عربات توزع ماء زمزم للطائفين حول الكعبة.. لماذا؟
وزير الخارجية السعودي يهنئ الأمين الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي وزير الخارجية السعودي يهنئ الأمين الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي
قصة سعوديات يخدمن قاصدات المسجد الحرام قصة سعوديات يخدمن قاصدات المسجد الحرام
بطولات عالمية تستضيفها السعودية في 2021 بطولات عالمية تستضيفها السعودية في 2021

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد