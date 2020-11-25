  • مباشر
اللغة

هذه قصة السعودي الذي ظهر بزي شعبي يحمل علم G20

WhatsApp Image 2020-11-25 at 1.58.02 PM
عبدالعزيزيز الزميلي بزي شعبي ويحمل علم G20

هذه قصة السعودي الذي ظهر بزي شعبي يحمل علم G20

"اللبس الشعبي المتكامل، يتكون من المجلد والعقال والبندق، وهي من أبرز السمات التي تمثل الزي القديم"

متابع الغاء المتابعة

العربية نت - حامد القرشي، تصوير - هاني العمراني

نشر في: آخر تحديث:

جذب شاب يرتدي الزي الشعبي السعودي، وهو ممتطياً جواده، في صورة توحي بأصالة التراث القديم، رواد التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره في إعلان قمة العشرين التي عقدت مؤخراً.

عبدالعزيزيز الزميلي "مودل شعبي وتراثي" تحدث لـ "العربية.نت" بقوله: "منذ عشرة أعوام وأنا أهوى ارتداء الزي الشعبي القديم، تجسيداً لتراث المملكة العربية السعودية، ويمثل ذلك جزءًا مهماً من تاريخ وهوية وثقافة الشعب السعودي ونتاجه الحضاري عبر سنوات عديدة، فاللبس الشعبي المتكامل، يتكون من المجلد والعقال والبندق، وهي من أبرز السمات التي تمثل الزي القديم".

وأكمل قائلاً: "شاركت مؤخراً في عمل بمناسبة قمة العشرين التي عقدت في العاصمة الرياض، حيث جسدت شخصية الخيال بالزي الشعبي، ووُفقنا في العمل، الذي كان عبارة عن خيل وخيال يرتدي الزي العربي القديم، وقمنا بإخراج فيديو لا يتجاوز الـ ٣٧ ثانية وتم التصوير في منطقة تبوك"

وأضاف: "كان فريق العمل مشجعا وطموحا، وتم التنفيذ حباً في وطننا وفرحة بتنظيم قمة العشرين في بلادنا".


وتابع الحديث: "من هواياتي المفضلة هي ركوب الخيل، كونها حبا منذ الصغر، وقد شاركت بأعمال وطنية وأعمال تراثية عديدة، كما أنني أطمح في المزيد من الأعمال والمشاركة في الاحتفالات الرسمية القادمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها

الأكثر قراءة

النيابة السعودية توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار عشوائياً النيابة السعودية توجه بالقبض على أشخاص أطلقوا النار عشوائياً
ظاهرة فلكية يوم الاثنين.. هذه المناطق سترصدها ظاهرة فلكية يوم الاثنين.. هذه المناطق سترصدها
عربات توزع ماء زمزم للطائفين حول الكعبة.. لماذا؟ عربات توزع ماء زمزم للطائفين حول الكعبة.. لماذا؟
وزير الخارجية السعودي يهنئ الأمين الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي وزير الخارجية السعودي يهنئ الأمين الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي
قصة سعوديات يخدمن قاصدات المسجد الحرام قصة سعوديات يخدمن قاصدات المسجد الحرام
بطولات عالمية تستضيفها السعودية في 2021 بطولات عالمية تستضيفها السعودية في 2021

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد