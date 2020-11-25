"البيئة" تحدد المعتدي على شجرة معمرة بجازان وتتوعد بمعاقبته

استنكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الاعتداء على شجرة معمرة من قبل إحدى الجهات في جازان، متوعدةً بتطبيق العقوبات النظامية على المتسبب في هذه المخالفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة إن المتعدي على شجرة "الضبر" المعمرة في منطقة جازان، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو شركة قامت بإزالة الشجرة بطريقة غير نظامية بغرض تنفيذ خدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.

وذكّر المتحدث بوجود غرامات وعقوبات تصدر بحق من يقطع الأشجار، مضيفاً أن سقف الغرامات في نظام البيئة الجديد ارتفع بشكل كبير، حيث بات رادعاً لكل العابثين بالبيئة. وبالإضافة إلى الغرامات المالية، تشمل العقوبات التوقيف والسجن للمخالفين.

وشدد المتحدث على أن هذا الفعل "غير مقبول أبداً"، مضيفاً أن العمل جار على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.

وبيّن المتحدث أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروع الوزارة في مناطق السعودية كافة والجهات الأمنية، مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، وقد تم ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.

وأشار إلى أن "حماية البيئة هي مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة"، داعياً إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار.

وأكد أن "من أهم أوجه هذا التعاون هو الامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضاً عنها". وأهاب بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.