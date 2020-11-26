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بعدما أخذه طليقها عقب ولادته.. العدل السعودية تعيد رضيعاً لوالدته

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بعدما أخذه طليقها عقب ولادته.. العدل السعودية تعيد رضيعاً لوالدته

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العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت وزارة العدل السعودية، الخميس، عن صدور الحُكم في دعوى مستعجلة بتسليم رضيع لوالدته حالاً في حكم مشمول بالتنفيذ المعجّل.

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وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن الأم تقدمت للمحكمة بطلب بإلزام طليقها تسليمها طفلها الرضيع، وذكرت الأم أن طليقها أخذ الرضيع بعد ولادته، ولم تره منذ شهرين، وأن ابنها بحاجة ماسة لرعايتها كونه رضيعا.

كما بينت المحكمة في حيثيات الحكم أن تسليم المحضون لحاضنه هي من القضايا المستعجلة، بموجب نظام المرافعات الشرعية، كما أن الأب منع الأم من ابنها وهو رضيع، وأن الرضيع يحتاج لأمه رفعاً للضرر عنه وتحقيقا للمصلحة، وقضت المحكمة بالحكم على الأب بأن يسلم الطفل لأمه حالاً، والحكم مشمول بالتنفيذ المعجل.

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