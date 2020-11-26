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جازان.. "بن صخري" فوق قمم جبال الريث ينبت من نفسه

بن جازان
بن جازان

جازان.. "بن صخري" فوق قمم جبال الريث ينبت من نفسه

"بن فريد" يظهر في أعالي جبال "القهر" بمحافظة الريث بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية

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العربية. نت – علي ضباح

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تحتضن أعالي جبال "القهر" بمحافظة الريث في منطقة جازان جنوب غرب السعودية، عدداً من أشجار "البن الخولاني" والتي تشتهر به المحافظات الجبلية بالمنطقة، إلا أن أشجار البن في محافظة الريث يتميز بأنه ينبت من تلقاء نفسه دون تدخل بشري في استزراعه، ويكون التدخل البشري في عملية نقل الشتلات الصغيرة التي تنبت أسفل الأشجار الكبيرة من موقع لآخر، حتى لا تتسبب في ازدحام الأشجار.

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فقد أوضح المزارع مسرع الريثي لـ"العربية.نت" أنه في شبابه التحق بوظيفة خارج المنطقة، ومع عودته وانتقاله للعمل في مسقط رأسه قبل عامين، وجد مزرعة والده من البن قد ماتت أشجارها، ولم يتبقَ سوى خمس شجرات فقط، فقام بقص أسفلها، وخرجت منها جذوع وأغصان جديدة وبدأ في زراعتها وإكثارها حتى أصبح يملك أكثر من 70 شجرة مثمرة حتى الآن.

وأضاف: "أشجار البن التي تزرع في مزارعنا يطلقون عليها اسم (البن الصخري)، وجاءت التسمية لأن هذه الأشجار تزرع بين الصخور منذ زمن بعيد، ووجدت في زمن قبل الآباء والأجداد، إضافة إلى أن هذا البن يستفيد من مياه الأمطار التي تنزل على الصخور، وأثناء جريانها بالشعاب والأودية تحمل معها كميات من الأتربة والصخور الصغيرة التي تستفيد منها هذه الأشجار، فشجر البن يزرع من تلقاء نفسه حيث تتساقط بعض حبات البن أسفل الشجرة، ثم تنبت من نفسها ولا يكون هناك أي تدخل للمزارع سوى نقلها إلى موقع آخر".

5 صور
5 صور

كما أشار إلى أن هذا النوع من البن فريد، بسبب موقع وطريقة زراعته، ولم يتم التسويق له من قبل، بسبب أن الكميات التي يتم حصدها من الأشجار لا تكفي سوى للمزارع ولأقربائه وأصدقائه.

وختم: "هناك من أراد شراء هذا النوع من البن، ولكنه حتى الآن لا يتم إنتاج سوى كميات للاستهلاك الشخصي وليس التجاري".

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