حصد مكافآت بـ100 ألف ريال.. قصة سعودي محترف بكشف الثغرات

تحولت هواية شاب سعودي من حفر الباطن، في اكتشاف الثغرات البرمجية بالمواقع الإلكترونية إلى احتراف في مجال الأمن السيراني ليصبح باحثا أمنيا في منصة مكافآت الثغرات.

فقد كانت بداية شديد نواف المطيري في مجال الأمن السيبراني منذ 2012 عندما تعرضت لعبته الإلكترونية للاختراق، ليقوم بعدها بالتسجيل في المنصة، واستطاع العثور على 50 ثغرة، إحداها في شركة "جنرال إلكتريك" العملاقة لتتم مكافأته بمبلغ مالي ضخم في 2020.

شديد نواف حاصل على عدة اعترافات دولية على اكتشافه للعديد من الثغرات، وقال لـ"العربية.نت": "عندما تعمل عملا تحبه، بكل تأكيد سوف تتقنه، وأنا تميزت بالتعلم السريع وبدأت من عمر صغير جداً، وكان هذا دافعا كبيرا لي، حتى طورت نفسي من خلال الممارسة وشغف التعلم والاطلاع على التحديثات الجديدة، لأن مجال التقنية سريع في التطور".

🛡Acknowledgement by General Electric🛡

I got acknowledged by GE

after discovered security vulnerability in their services.



حصلت على اعتراف رسمي من الفريق الامني في شركة General Electric

بعد اكتشافي وابلاغي عن ثغرة أمنية بأحدى خدمات الشركة. pic.twitter.com/Mtj3E2u1XG — شديد نواف (@Zero_r00t) August 19, 2020

كما شدد على أهمية دخول الشباب السعودي في هذا المجال، حيث إن "الأمن السيبراني" جزء من المستقبل، وسوف يفتح آفاقا جديدة للبشرية، ويجب علينا نحن السعوديين أن نكون جزءا من هذا التطور.

وأضاف: في البداية كنت محباً للألعاب الإلكترونية، فكانت تحدث حالات اختراق، وأصبح لدي فضول للتعلم عن أسباب حدوث ذلك، وكانت تلك البداية في مجال اكتشاف الثغرات، ومن خلال البحث الكثير وحب التعلم في هذا المجال، أدى إلى تطوري بشكل سريع وأصبح من لاعب عادي إلى مكتشف ثغرات، كما أنه يعمل حالياً في مساعدة مطوري الألعاب والتطبيقات الويب للحماية من استغلال الثغرات.

مكافآت بـ 100 ألف ريال

وقال: "أنصح أي شاب بأن يتتبع شغفه، ويعمل الأشياء التي يحبها، لأنه بكل تأكيد سوف يبدع، فالحياة قصيرة جداً لا تستحق أن تضيعها في عمل شيء لا تحبه"، موضحاً "أن هذا المجال حقق له عائدا اقتصاديا كبيرا جداً، ومن ضمنها منصة مكافآت الثغرات التي حصل منها على ما يقارب 100,000 ريال سعودي".

حصلت اليوم على مكافأة 5020 من خلال اكتشافي لثغرة عالية الخطورة وبتالي يوصل المجموع 94,040 الف ، قربنا من ال 100,000 👍🏻♥️ pic.twitter.com/vz8qic4rWD — شديد نواف (@Zero_r00t) November 18, 2020

وختم حديثه: "المهم ليس العائد الاقتصادي فقط، بل كان تكريمي من جهات رسمية محلية وخارجية في مساعدتهم لاكتشاف الثغرات، وتقييم نقاط الضعف، وأنا متفائل جداً بالتطور الحديث، ففي السابق كانت المعلومة مهمة لكن الآن أصبح مصدر المعلومة أهم، فنحن نعيش في فضاء الإنترنت المفتوح، ويوجد الكثير من المعلومات غير الصحيحة، وأنا حريص جداً كباحث أمني أن أبقى على اطلاع في متابعة آخر الأخبار التقنية الموثوقة".

يذكر أن حماية الفضاء الرقمي إحدى مهمات الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، حيث أطلقت منصة مكافآت الثغرات التي تعتبر الأولى من نوعها بالشرق الأوسط، وتسعى إلى توظيف المهارات المتميزة.