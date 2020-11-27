بالصور.. سعودية تدير نزلاً ريفياً وبرامج سياحية في جازان

استغلت سعودية البيئة الريفية والجبلية التي تتميز بها محافظة الداير في منطقة جازان جنوب غربي السعودية بإنشاء "نُزل" ريفي على أحد المطلات التي تتميز بها جبال المحافظة.

وقالت سارة المالكي لـ"العربية نت"، إن فكرة المشروع بدأت فيه منذ عدة أشهر ولا تزال، وفريق العمل يواصلون في إنهاء المشروع للخروج به في أفضل صورة.

كما أضافت "قرية ومزرعة وشيل الريفية، تعتبر أول مشروع ريفي ينفذ على أرض الواقع في محافظة الداير، ويهدف إلى تهيئة الأجواء الريفية للزائر، من حيث السكن والمبيت والاستمتاع بأجواء المزرعة الريفية بشكل عام".

وأشارت إلى أن المشروع سوف يمد يد الشراكة مع المجتمع المحلي في المحافظة، وذلك عبر التعاون مع الأسر المنتجة والشباب الذين يعملون في السياحة والنقل، وذلك لنقل السياح إلى المواقع السياحية المنتشرة في المنطقة بشكل عام والمحافظة بشكل خاص.

وأوضحت أنهم حتى الآن قاموا بزراعة 1500 شتلة لأنواع مختلفة من الأشجار المشهورة بالمنطقة، ومن أهمها أشجار البن والمانغو والكاكاو والبابايا، إضافة إلى شجرة القشطة، حيث إن المشروع الريفي في بدايته، وقد تم الانتهاء من إنشاء النزل.

وقالت المالكي: ضمن مجموعة يقومون على إدارة المشروع وتهيئة المكان والعمل على تنفيذ المشروع، وهناك أفكار ما زلنا نعمل على تنفيذها، ومنها متحف ومحمية "عصافير" ومناحل للعسل، وعند اكتمال المشروع سوف يتمكن الزائر من العيش فيه في أجواء ريفية من حيث أجواء المزرعة بغرز الشتلات وجني الثمار وقطف خلايا العسل والتجول في المتحف.