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وزير خارجية السعودية: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وزير خارجية السعودية: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب

أكد أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الخارجية السعودي، الجمعة، على نبذ المملكة للأعمال والممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف، مشددا على استنكار بلاده المساس بالرموز الدينية.

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وقال الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة له في الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي "نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب وبأي هجمات متطرفة"، مبيناً أن العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة".

"الحوثي" تقف وراء مشاكل اليمن

كما أضاف "المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن.

إلى ذلك، انطلقت في عاصمة النيجر نيامي، الجمعة، الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان "متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية".

مكافحة العنف والإرهاب

وتركز الاجتماعات التي بدأت اليوم وتستمر إلى غد السبت على مناقشة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الإفريقي الأعضاء في المنظمة، وسبل مكافحة العنف والتطرف والإرهاب وقضايا الإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن جدول أعمال الدورة الـ47 يتضمن أيضاً جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية عن الروهينغا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قديطرأ من قضايا أخرى.

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