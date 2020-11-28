بطولات عالمية تستضيفها السعودية في 2021

بعد تزايد عدد البطولات الرياضية التي تستضيفها السعودية في السنوات الأخيرة، أصبح الإعلان عن إقامة حدث رياضي أو بطولة عالمية في السعودية أمرا مألوفا في كل عام، غير أن البطولات الدولية المقامة أصبحت لا تقتصر على رياضة واحدة أو فئة مستهدفة، بل تنوعت البطولات المستضافة، مثل التنس، والمصارعة، ومؤخراً البطولة الدولية النسائية للغولف.

ورغم جائحة كورونا التي أوقفت عدداً كبيراً من البطولات العالمية، فإن السعودية كانت من أوائل الدول التي أعلنت عن استضافتها لأحداث رياضية عالمية.

داكار.. في السعودية

للعام الثاني على التوالي، تواصل السعودية استضافة رالي داكار، سباق السيارات الشرس، الذي يشارك به 559 متسابقا من 49 دولة على خمس فئات، (السيارات، والدراجات النارية، والدراجات الرباعية، والشاحنات، والسيارات الصحراوية).

إذ أعلنت وزارة الرياضة الأسبوع الماضي عن مسار البطولة لهذا العام الذي يمر بعشر مدن سعودية بإجمالي مسافة تصل إلى 7646 كلم بدءا من مدينة جدة وانتهاء بها حيث تقام بين 3 و15 يناير المقبل.

يذكر أن السعودية تعتزم استضافة هذه البطولة التي تعتمد على الطرق الصحراوية والوعرة (داكار) لمدة عشر سنوات بدءا من نسخة العام سنة 2020 وحتى سنة 2030.

السباق الأشهر.. فورمولا 1

وضمن تنظيم وزارة الرياضة للأحداث عالمية، أعلنت الوزارة عن استضافة سباق السيارات الأشهر حول العالم، بطولة العالم للفورمولا 1 في أواخر العام المقبل (نوفمبر 2021).

إذ تستضيف مدينة جدة انطلاق الجولة الأولى، غير أنها ستتميز بإقامتها للمرة الأولى ليلاً، وذلك حسب ما أوضح المنظمون في إعلانهم مطلع الشهر الجاري.

السوبر الإسباني

كما تستمر الملاعب السعودية باستضافة بطولة السوبر الإسباني للمرة الثانية بشكلها الجديد والذي يضم أربعة فرق تلعب بدءا من نصف نهائي، ومباراة نهائية.

وتقام البطولة في الفترة بين 13 - 17 يناير في العاصمة الرياض، حيث يشارك أربعة فرق وهي ريال مدريد، وبرشلونة، واتلتيك بلباو، وريال سوسيداد.

يذكر أن تنظيم المملكة لم يقتصر على هذه البطولات فقط، بل تشارك في تنظيم جولتين من كأس العالم للراليات الصحراوية (باها)، بالإضافة إلى الجولة الثانية من (إكستريم إي) وجولة من فورمولا إي (26 - 27 فبراير).

فيما كان من المقرر استضافة السوبر الإيطالي للعام الثالث على التوالي قبل أن يتم إبقاؤه في إيطاليا بسبب تداعيات فيروس كورونا.