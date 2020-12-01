الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية

انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، تعمد إيران إلقاء اللوم على السعودية في أي شيء يحدث لها.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن اليأس دفع وزير خارجية إيران جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة، واتهامها بالتسبب بما يحدث في إيران.

وأضاف الجبير في تغريدات على تويتر، "ربما عندما يحدث - لا قدر الله - زلزال أو فيضان في إيران ستتهم المملكة بالتسبب به أيضاً!".

وأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".

وتابع "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولاً عديدة وستعرف.. بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".