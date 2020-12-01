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الصحة السعودية توقف 12 موظفاً عن العمل وتُحيلهم للتحقيق

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي

الصحة السعودية توقف 12 موظفاً عن العمل وتُحيلهم للتحقيق

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العربية.نت - مريم الجابر 

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أصدر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بكف أيدي 12 موظفًا وإحالتهم للتحقيق، بعدما رصدتهم وزارة الصحة عن قيامهم بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، ما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه صدر قرار الوزير بكف أيديهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتسجيلهم مواعيد وهمية في بعض المراكز الطبية، وأن الوزارة لن تتغاضى عن أي ممارسات خاطئة مستقبلًا، وسيتم التعامل معها بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقدمت الوزارة الشكر الجزيل للعاملين على تعاونهم وأدائهم عملهم بنزاهة وإخلاص.

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