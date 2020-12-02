  • مباشر
اللغة

قصة سعودي استقال من وظيفته لدعم زوجته في المطعم

سعودية تفتح مطعما
سعودية تفتح مطعما

قصة سعودي استقال من وظيفته لدعم زوجته في المطعم

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – علي ضباح

نشر في: آخر تحديث:

استطاع زوجان في منطقة جازان جنوب غربي السعودية، تحقيق حلمهما في فتح مشروع تجاري، والمشاركة في إنشائه وإدارته، ليصبح مصدراً لدخلهما وقضاء وقتهما فيه، بعد صِعاب وتضحية كل واحد منهما في سبيل افتتاحه.

وتحدثت الزوجة أمل حبيش لـ"العربية.نت" بقولها: "بدايتي كانت فيها من الصِعاب، ومثل ما يُقال: يولد النجاح من رحم معاناة، حيث كنت أعاني من فراغ لأسباب وظروف خاصة لم أستطع بسببها أن أكمل دراستي، وبقيت على هذا الحال ما يقارب 9 سنوات، وليس لدي شيء أقوم به غير طموح أريد أن أصل إليه، فبدأت بالعمل في منزلي كإحدى الأسر المنتجة بعمل بعض الأكلات والمحاولة في التوفيق بين هذا العمل وأسرتي ومنزلي".

2 صور
2 صور

وأضافت: "في أحد الأيام، قدمت اقتراحا لزوجي بفتح مطعم خاص بنا، والعمل فيه سوياً، فكان لزوجي الفضل بعد الله في دعمي، حيث قام بترك العمل والتفرغ للفكرة والمشروع، حتى أصبح هذا المطعم موجودا على أرض الواقع".

وقدمت أمل نصيحتها لأي شخص يمتلك هدفا أو حلما بأن لا يتوقف حتى يتحقق له، عبر العمل على نفسه والوصول إلى ما يريد، واستدلت بنفسها، حيث كانت تعاني من وقت فراغ فأصبح لديها هذا المشروع.

2 صور
2 صور

وأشار الزوج محمد الحوذلي إلى أن بداية الفكرة كانت من زوجته، وأراد أن يدعمها في هذا المشروع بكل ما يستطيع حتى تحقق حلمها، مبينا أن من الأمور التي دعمها في تحقيق حلمها باستقالته من عمله في القطاع الخاص والذي كان يعمل فيه منذ 13 عاما.

وأبان: "فكرة المشروع في البداية كانت عبارة عن مطعم صغير، ولكن عند التنفيذ تمكنا من عمل مطعم بمساحة أكبر مما خططنا له مسبقاً، ورغم الصعوبات التي واجهتنا إلا أننا تمكنا من تجاوزها".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

عجلان

اختيار المحرريين

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر! خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!
أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا أمل يلوح.. بخاخ أنفي قد يحمي من كورونا

الأكثر قراءة

الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية الجبير: اليأس دفع إيران لإلقاء اللوم على السعودية
بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية بيان سعودي مصري: نرفض التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية
الداخلية السعودية: سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد رفع قيود السفر الداخلية السعودية: سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد رفع قيود السفر
الصحة السعودية توقف 12 موظفاً عن العمل وتُحيلهم للتحقيق الصحة السعودية توقف 12 موظفاً عن العمل وتُحيلهم للتحقيق
صور لوادي صور لوادي "الديسه".. الأجمل في السعودية
وزير العدل واجتهادات القضاة ! وزير العدل واجتهادات القضاة !

قبل أن تذهب

تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم
تعرف على المرحلة التي وصلت إليها إيران في رحلتها لتخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد