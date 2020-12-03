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الحكم بالقتل لشخص قتل رجلي أمن في السعودية

محكمة السعودية
محكمة السعودية

الحكم بالقتل لشخص قتل رجلي أمن في السعودية

الأحكام شملت السجن من 8 أعوام إلى 25 عاماً بحق 11 متهماً بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب

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العربية.نت - مريم الجابر

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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، اليوم الخميس، حكماً بالقتل بحق شخص قتل رجلي أمن عمدا وعدوانا والسجن من 8 أعوام إلى 25 عاما بحق 11 متهما، بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.

جاء الحكم بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي الأمن عمداً وعدواناً بإطلاق النار عليهما أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية.

كما شملت الإدانة قيامه باستعمال وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، بنقله معه في سفره مبلغا ماليا، دعماً منه للخلية الإرهابية ونقضه لما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.

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كما ثبت لدى المحكمة إدانة بقية المتهمين، وجاء من أبرز التهم ما يلي:

1- تشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية هناك، بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية.

2- استعمال وحيازة أسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

3- تمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعماً منهم للخلية الإرهابية.

4- قيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن، ظنا منه أنهم يمنيون واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاح رشاش بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة والعمل فيها بطريقة غير مشروعة والهرب من رجال حرس الحدود.

5- نقضهم لما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.

ونظرا لخطورة الأفعال التي قام بها المدعى عليه الأول، وما لها من أثر في الإخلال بالأمن فقد قررت المحكمة قتل المدعى عليه الأول تعزيرا.

كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين بسجنهم بمدد متفاوتة من خمسة وعشرين سنة حتى ثماني سنوات.

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