الخريجي: السعودية ترفض ممارسات حزب الله في لبنان

شارك نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، نيابة عن وزير الخارجية، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه.

وقال الخريجي في تغريدة على "تويتر"، إنه أكد موقف المملكة الثابت في "الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ورفضها التام لممارسات ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، المعطلة للحياة السياسية والتي توفر الحماية للفساد والفاسدين".