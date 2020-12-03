اعتبر سفير السعودية بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي إن إعلان واشنطن المرتقب تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" خطوة إيجابية.

وقال المعلمي في مقابلة مع قناة "العربية" مساء الخميس إن هجمات الحوثيين على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد الطبيعة الإرهابية للجماعة.

وأوضح أن "الحوثيون ينفذون كل الممارسات التي تؤكد أنهم إرهابيون"، مضيفاً أن "الحوثيون ينتهجون أساليب الابتزاز مع المنظمات الدولية والإنسانية.. ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها".

وشدد المعلمي على أن "السعودية تتصدى لسلوك إيران المدمر في المنطقة".

يأتي هذا بينما أفادت مصادر أميركية لصحيفة "واشنطن بوست" أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد يعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وتحدثت "واشنطن بوست" عن أن إعلان ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب اتباعها في التعامل مع النظام الإيراني.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أعلن قبل نحو أسبوع، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف في حديث للصحافيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية. كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.

وانتقد المسؤول الأميركي جماعة الحوثي لفشلها في الانخراط في المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب.

كما أعلن عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترمب خلال المدة المتبقية له في الإدارة.