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اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي
اليمن والحوثي

اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

اعتراض وإسقاط مسيرة حوثية سابقة من قبل التحالف
اعتراض وإسقاط مسيرة حوثية سابقة من قبل التحالف
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وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية".

إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة (أرشيفية)
إسقاط طائرة مسيرة حوثية في الحديدة (أرشيفية)
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